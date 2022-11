Falscher Taxifahrer (35) begrapschte Frau im Auto

Unter anderem gab sich der Beschuldigte in Bizau als Taxifahrer aus, wodurch es ihm gelang, dass eine Frau in seinen Pkw einstieg.

Bregenz. Ein 35 Jahre alter Mann hat in den vergangenen Wochen im Bregenzerwald eine Frau sexuell belästigt und mehrere Frauen angesprochen und zum Einsteigen in seinen schwarzen SUV aufgefordert. Der Mann ist geständig, berichtete die Polizei am Mittwoch, er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Gegenüber der Frau, die er belästigte, gab sich der im Bregenzerwald wohnhafte 35-Jährige Ende Oktober in Bizau als Taxifahrer aus. Dadurch brachte er sie dazu, in sein Auto zu steigen.

Dort bot er der Frau 200 Euro für sexuelle Handlungen an. Als er während der Fahrt anfing, die Frau zu begrapschen, schrie diese ihn an und flüchtete aus dem fast stehenden Fahrzeug. In den Wochen danach startete der Mann noch mindestens vier weitere ähnliche Versuche, bei denen es aber jeweils beim Ansprechen der Frauen blieb. Er wurde unter anderem aufgrund der Fahrzeugbeschreibung ausgeforscht.