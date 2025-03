Illegale Grillstelle löste Waldbrand aus

Eine illegal eingerichtete Grillstelle hat Freitagabend einen Waldbrand am Breitenberg in Hohenems in Vorarlberg (Bezirk Dornbirn) zur Folge gehabt.

Unbekannte hatten das Feuer trotz Verbots entzündet. Schließlich wurde es beim Verlassen der Grillstelle nicht komplett gelöscht, wodurch sich das Feuer - begünstigt durch Trockenheit und Föhn - rasch ausbreitete. Nach mehreren Stunden gelang es einem Großaufgebot an Einsatzkräften, der Flammen Herr zu werden. Bemerkt hatten den Brand laut Polizei Passanten aus den Bereichen Unterklien und Dornbirn. Als die Feuerwehr Hohenems eintraf, hatten sich die Flammen bereits über eine Strecke von etwa 100 Metern in Richtung Norden in das angrenzende Waldgebiet ausgebreitet. Mehrere Feuerwehren aus dem ganzen Land dämmten den Brand schließlich oberhalb der Felskante ein. © APA/FEUERWEHR HOHENEMS × Großeinsatz mit einigen Herausforderungen Herausfordernder stellte sich die Lage laut Exekutive unterhalb der Kante dar. Zwei Feuerwehrmänner, gesichert durch die Bergrettung, wurden abgeseilt, um die Glutnester zu löschen. Auch eine Drohne mit Wärmebildkamera unterstützte die Löscharbeiten aus der Luft. Feuerwehrfahrzeuge konnten nämlich nur bis etwa 300 Meter an die Brandstelle heranfahren. Der Wassertransport erfolgte über lange Schlauchleitungen, mit denen rund 60.000 Liter Wasser aus dem Weiher Emsreute und dem Hochbehälter Schuttannen zum Brandort gebracht wurden, hieß es. © APA/FEUERWEHR HOHENEMS × Im Einsatz standen 147 Feuerwehrleute von acht Wehren mit 23 Fahrzeugen. Auch sieben Kräfte der Bergrettung, acht Polizisten, drei Rettungskräfte, ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sowie der Bürgermeister und Behördenvertreter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn waren an Ort und Stelle. Kurz nach 1.00 Uhr war der Brand schließlich vollständig gelöscht.