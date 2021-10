Mann schleppte sich nach Quad-Unfall in Almhütte

81-Jähriger wurde mit Rückenverletzungen ins Krankenhaus geflogen.

Ein 81-jähriger Mann hat nach einem Unfall mit seinem Quad die Nacht auf Sonntag verletzt in einer Almhütte verbringen müssen. Der Senior kam im Gemeindegebiet von Gaschurn (Bez. Bludenz) von einem Güterweg ab und stürzte mit seinem Fahrzeug rund 45 Meter durch steiles und Felsgelände ab. Dabei verletzte sich der Mann am Rücken und verlor auch sein Mobiltelefon. Mit großer Mühe konnte er die nahe gelegene Almhütte erreichen, wo er am Sonntagnachmittag aufgefunden wurde.

Nach Angaben der Polizei war der 81-Jährige in Richtung Alpe Gibau unterwegs, als er in der Dämmerung und bei dichtem Nebel vom Güterweg geriet. Ein Jagdaufseher entdeckte am Sonntag das stark beschädigte Quad, woraufhin die Suche nach dem Lenker aufgenommen wurde. Der 81-Jährige, der ansprechbar war, wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Feldkirch eingeliefert.