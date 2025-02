Slowake in Vorarlberg brutal zusammengeschlagen

Die Hintergründe der Tat waren vorerst noch völlig unklar

Vor einem Nachtlokal in dem Bregenzerwälder Skiort Mellau (Bezirk Bregenz) ist es in der Nacht auf Samstag zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der laut Polizei ein 35 Jahre alter Slowake schwer verletzt wurde. Er hatte sich blutüberströmt in das Lokal gerettet und war dort bewusstlos zusammengebrochen.

An der Konfrontation waren ein 51 Jahre alter Mann, sein 28 Jahre alter Sohn und das 35-jährige Opfer beteiligt. Nach Ermittlungen, die am Samstag noch andauerten, attackierten der Vater und sein Sohn den 35-Jährigen mit Fußtritten. Als die Polizeibediensteten eintrafen, war nur noch der 51-jährige mutmaßliche Täter am Tatort anwesend. Das Opfer wurde von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert.