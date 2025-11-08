Umgestürzter Baukran fiel auf Gartenhütte

Die Unfallursache ist noch nicht geklärt.

Hohenems. In Hohenems ist am späten Freitagnachmittag in der Radetzkystraße bei einer Baufirma ein Baukran umgestürzt. Er blieb auf dem Vordach der Baufirma liegen, der Ausleger fiel jedoch auf eine Gartenhütte des benachbarten Wohnhauses. Laut Mitteilung der Landespolizei Vorarlberg wurde niemand verletzt. Wie die Polizei berichtete, wurde aber die Gartenhütte schwer beschädigt.

© Feuerwehr Hohenems

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr, als Arbeiter der Baufirma einen rund 2.200 Kilogramm schweren Container auf dem Firmengelände versetzen wollten. Dabei kippte aus noch unbekannter Ursache der Kran nach vorne. Für die Bergung des Krans musste ein Mobilkran angefordert werden. Die Landstraße L190 war während dieser Arbeiten zeitweise gesperrt.