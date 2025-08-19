Alles zu oe24VIP
Fahrzeuge beschlagnahmt
In Vorarlberg

Vier Fahrzeuge von Rasern beschlagnahmt

19.08.25, 09:59
Teilen

Die Vorarlberger Polizei hat am vergangenen langen Wochenende bei Geschwindigkeitsmessungen drei Motorräder und ein Auto vorläufig beschlagnahmt. 

Betroffen waren ein einheimischer sowie zwei deutsche Motorradfahrer, die in einem Tempo 50-Bereich mit 158, 119 und 116 km/h unterwegs waren. Seinen Autoschlüssel abgeben musste ein Lenker aus Deutschland, der mit 124 Stundenkilometern fuhr. Insgesamt wurden neun Führerscheine entzogen, informierte die Polizei. 

Die Schwerpunktkontrollen wurden am Donnerstag und Freitag durchgeführt. Dabei positionierte sich die Polizei an bei Schnellfahrern beliebten Straßenabschnitten in Damüls (Bregenzerwald) sowie Fontanella und Faschina (Großes Walsertal). Der Bregenzerwald und das Große Walsertal sind über die Faschina Straße (L193) miteinander verbunden, deren höchster Punkt auf 1.486 Meter liegt.

