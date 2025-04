"Wahllose Anschläge!" Akute Terror-Warnung zu Ostern

Perfektes Wetter, volle Hotels – Österreich ist zu Ostern ein beliebtes Ziel für Städtereisen. Doch ein aktueller Reisehinweis aus Großbritannien sorgt nun für Verunsicherung: Das britische Außenministerium warnt vor möglichen „wahllosen“ Anschlägen auf Touristenziele.

In der Warnung heißt es wörtlich, dass Terroristen "wahrscheinlich versuchen könnten, Anschläge im Land zu verüben". Dabei könnten Orte ins Visier genommen werden, die häufig von Ausländern besucht werden – darunter öffentliche Verkehrsmittel, Flughäfen, größere Veranstaltungen wie Konzerte, Sport- und Kultur-Events sowie Kirchen.

Der Hintergrund der Warnung ist vielschichtig: Neben der aktuellen Terrorwarnstufe Orange spielen auch vereitelte Anschlagspläne und jüngste Vorfälle wie der Messerangriff in Villach eine Rolle. Auch die hohe Zahl islamistischer Gefährder, die in Österreich unter Beobachtung stehen, wird von Sicherheitsbehörden nicht unterschätzt.

Die österreichische Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) wurde informiert und ist in Alarmbereitschaft. Auch wenn es bislang keine konkreten Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag gibt, ruft das britische Außenministerium zur erhöhten Wachsamkeit auf – besonders an belebten Orten und in der Nähe großer Menschenansammlungen.

Der heimische Tourismus hofft dennoch, dass die Feiertage friedlich verlaufen – trotz dunkler Wolken am Sicherheitshimmel.