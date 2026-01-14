Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Waldarbeiter Diebe
© LPD Steiermark

Inflagranti erwischt

Waldarbeiter von Dieben mit Auto überfahren

14.01.26, 13:28
Der 51-Jährige hatte das Duo in einem Waldstück überrascht.

Die Unbekannten, welche mit Diebstählen in Zusammenhang stehen dürften, verletzten den Mann bei ihrer Flucht schwer. Die Polizei veröffentlicht nun Bilder des sichergestellten Diebesgutes und bittet Opfer sich zu melden.

Der Vorfall ereignete sich letzten Freitag Morgen gegen 8:40 Uhr. Der 51-Jährige wollte  im Kaiserwald Forstarbeiten durchzuführen. Dabei beobachtete er nach eigenen Angaben zumindest zwei Männer, die Fahrräder und einen Kinderwagen in einen roten Ford Transit mit ungarischen Kennzeichen einluden.

© LPD Steiermark

© LPD Steiermark

Als die Tatverdächtigen bemerkten, dass sie beobachtet wurden, liefen sie zu ihrem Fahrzeug und wollten flüchten. Der 51-Jährige stellte sich den Unbekannten in den Weg, woraufhin der Fahrzeuglenker direkt auf ihn zufuhr. Der Waldarbeiter konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten, rutschte jedoch in einer Fahrzeugspur aus und geriet mit dem rechten Fuß unter den Lieferwagen. Dabei wurde sein Unterschenkel überrollt.

Die Tatverdächtigen setzten ihre Flucht in unbekannte Richtung fort. Der verletzte 51-Jährige rettete sich aus eigener Kraft zu einem mehrere hundert Meter entfernten Wohnhaus, woraufhin die Bewohner die Einsatzkräfte verständigten. Sanitäter des Roten Kreuzes versorgten den Mann und brachten ihn mit einer schweren Unterschenkelverletzung in das UKH Graz.

Tatortarbeit - Sicherstellung von Diebesgut

Polizisten fanden am Tatort unter einer Plane mehrere versteckte Gegenstände vor, darunter drei Fahrräder, ein Motorfahrrad sowie einen E-Scooter. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Erste Ermittlungen führten bereits zur Ausfolgung eines Fahrrades sowie des Motorfahrrades an die rechtmäßigen Besitzer. Die Herkunft der restlichen Gegenstände ist bislang unklar. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen laufen.

Opferaufruf

Die Polizei veröffentlicht nun Bilder der sichergestellten Gegenstände und ersucht Personen, die Opfer eines Diebstahls wurden und das Diebesgut wiedererkennen sich zu melden. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Kalsdorf unter der Telefonnummer 059 133 6142 entgegengenommen.

