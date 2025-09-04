Alles zu oe24VIP
Dalaas Friedberger Hütte
© Google Maps

Auf Weg zu Hütte

Wanderin kam bei 200-Meter-Absturz ums Leben

04.09.25, 10:04
Eine 60-jährige Deutsche - die mit drei Freunden eine Bergwanderung unternahm - rutschte aus und stürzte über felsdurchsetztes Gelände ab.

Vrlbg. Eine 60-jährige Wanderin ist am Mittwoch im Gemeindegebiet von Dalaas (Bez. Bludenz) tödlich verunglückt. Die Frau aus Bayern rutschte aus und stürzte rund 200 Meter über steiles Felsgelände ab, informierte die Polizei. Zwar stiegen Unfallzeugen sofort zu der 60-Jährigen ab, doch kam jede Hilfe zu spät. Auch der Notarzt konnte nur noch den Tod der Wanderin feststellen. Die drei geschockten Begleiter der Verstorbenen wurden mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht.

Die vierköpfige Gruppe unternahm eine Wanderung von der Ravensburger Hütte (1.827 Meter) über den Gehrengrat in Richtung Freiburger Hütte (1.931 Meter). Der tödliche Unfall ereignete sich im Bereich "Obere Schütz".

