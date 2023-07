Die mutmaßliche Täterin soll ihre zwei Töchter, eine davon erst 7 Monate alt, im Swimmingpool ertränkt haben.

Niederösterreich. Was ist nur in diese – ÖSTERREICH-Infos zufolge wohlsituierte und in einer Heildisziplin erfolgreiche – Frau, die derzeit in Karenz ist, gefahren sein, dass sie ihre beiden Kinder tötete? Und das, in Absdorf im Bezirk Tulln, durch Ertränken.