Wegen Handy - Mordattacke mit Messer in Flordisdorf

Der angeklagte junge Bulgare versuchte Notwehr ins Spiel zu bringen, obwohl das Opfer an Herz und Lunge schwer verletzt wurde. Der Kontrahent überlebte nur durch die rasch in Gang gesetzte Rettungskette.

Wien. Wegen Mordversuchs musste sich am Donnerstag ein 19-Jähriger vor einem Geschworenengericht verantworten, weil er im August im Wasserpark in Floridsdorf einen 33-jährigen flüchtig Bekannten niedergestochen hatte. Auslöser war ein Streit um ein Handy, das der Ältere dem Jüngeren geborgt hatte. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. Ein Urteil wurde für den Nachmittag erwartet.

Wanderarbeitern in Wien gestrandet

Der junge Bulgare hielt sich zum Tatzeitpunkt seit einigen Wochen in Wien auf. Er war Wanderarbeiter, wie seine Verteidigerin ausführte. Seine Eltern hatten sich nach Italien abgesetzt, um Fische auf einem Markt zu verkaufen. Er und seine fünf Brüder wurden in Bulgarien beim Onkel gelassen. Seit seinem 16. Lebensjahr verdingte er sich als Arbeiter. Bevor er nach Wien kam, war er zum Ernten von Paradeisern in Tschechien. Von dort wollte er eigentlich in seine Heimat zurückkehren. Ihm wurde gesagt, er müsse mit der Bahn zum Wiener Flughafen nach Schwechat, um nach Bulgarien zu gelangen. Am Ende kam er in Floridsdorf an und fand den Weg nicht weiter. Er konnte kein Deutsch und habe kein Handy gehabt, um nachzusehen, führte seine Verteidigerin aus.

Opfer war Zufallsbekanntschaft aus Park

Im Wasserpark traf er dann schließlich eine Woche vor der Tat auf den 33-Jährigen, mit dem er gelegentlich Energy Drinks konsumierte und von dem er sich auch das Handy borgte. Am 5. August waren der Mann und ein Bekannter erneut in dem Floridsdorfer Park und konsumierten bereits vormittags Alkohol, als der junge Mann zu ihnen stieß. Weil der 19-Jährige mit seiner Mutter in Neapel telefonieren wollte, damit diese ihm Geld nach Wien schickt, lieh er sich erneut das Mobiltelefon des Älteren aus. Weil der junge Mann jedoch so lange gebraucht hat, verlangte der 33-Jährige sein Handy nach 15 Minuten zurück, dabei kam es zu einem lautstarken Streitgespräch.

Ab da unterscheiden sich die Versionen der Geschehnisse von Angeklagtem und Opfer. Der Ältere berichtete, dass er und sein Bekannter aus dem Park gingen und sich verabschiedeten. Auf der Straße traf er erneut auf den 19-Jährigen, der ihm herwinkte. Dass er zusticht, "hätte ich nie gedacht", sagte das Opfer im Zeugenstand.

Angeklagter sprach von Attacken gegen ihn

Der Jüngere wiederum sprach davon, in Notwehr gehandelt zu haben. Im Zuge des Streits um das Handy habe er einen Schlag auf den Kopf und einen Tritt in die Genitalien bekommen. Als er auf die Knie sackte, sei er von dem Mann in den Schwitzkasten genommen worden. "Ich habe gehustet, geweint und geschrien", sagte er dem vorsitzenden Richter Daniel Schmitzberger. Da er sich aus dem Griff nicht lösen konnte, holte er ein Springmesser aus der Tasche . . .

Durch die Stiche kam es zu einer massiven Einblutung in die Brusthöhle, wie der medizinische Gutachter Wolfgang Denk ausführte. Nur durch einen Zufall wurde das Leben des Mannes gerettet. Ein Rettungswagen, dessen Besatzung gerade eine verunfallte Radfahrerin versorgte, kümmerte sich um das Opfer der Messer-Attacke. Sein Kreislauf war bereits instabil, als er ins Krankenhaus gebracht wurde. Sechs Tage blieb er auf der Intensivstation. Er schloss sich dem Verfahren mit einer Schmerzengeld-Forderung in der Höhe von 9.000 Euro an.