Wegen Streit um 2G: Impf-Gegner stößt Security über Treppe

Ein ungeimpfter Masken-Verweigerer wurde in einem Geschäft aggressiv und attackierte einen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter.

Am Montag wurde ein Security in einem großen Elektrofachhandel in Tirol von einem ungeimpften und ungetesteten, älteren Herren attackiert, wie er gegenüber oe24 berichtet. "Ich habe langsam die Schnauze voll", so der Sicherheitsdienst-Mitarbeiter, der sich bei dem Vorfall verletzt hat.

Was war passiert? Der Security-Angestellte und Detektiv bat beim Tiefgaragen-Eingang zwei Kunden eine FFP2-Maske aufzusetzen. Beide weigerten sich und wurden aggressiv. "Das geht dich einen Sch***dreck an", soll der ältere, maskenlose Mann geschnauzt haben. Schließlich konnte ihn seine Frau beschwichtigen und er setzte die Maske auf. Der Security verlangte den für Geschäfte nötige 2G-Nachweis. Erneut kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der ältere Mann warf schließlich seine Maske auf den Boden und beschimpfte den Security weiter. Als Personalien wegen eines Hausverbotes aufgenommen werden sollen, eskalierte die Situation: Der Maskenverweigerer schubst den Sicherheitsdienst-Mitarbeiter eine Treppe hinunter.

Ein Video der Überwachungskamera zeigt die Attacke. Der Security verletzte sich bei dem Sturz über die Treppe am Bein, Ellbogen und Schultern. Ein Schleudertrauma wird befürchtet. Es stellte sich heraus, dass das maskenlose Duo ungeimpft und ungetestet war und dafür 90 Euro Strafe zahlen mussten. Eine Anzeige soll bei einer Polizei-Einvernahme erfolgen.