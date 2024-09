Westautobahn ab Knoten St. Pölten gesperrt

Die Unwetter und starken Regenfälle vor allem in Wien, Niederösterreich und in der östlichen Steiermark haben in der Nacht auf Sonntag und Sonntagvormittag zu ersten Behinderungen und Straßensperren auch auf den Autobahnen geführt.

Seit Sonntag 9.30 Uhr ist die A 1 Westautobahn ab dem Knoten St. Pölten in Fahrtrichtung Wien gesperrt, der Verkehr wird über die S 33 und die S 5 umgeleitet. Achtung: Das untergeordnete Straßennetz ist in diesem Bereich bereits in weiten Teilen überschwemmt! Ebenfalls überschwemmt ist die Unterführung Stadionbrücke auf der A 4 Ostautobahn, die Umleitung erfolgt über das Kreuzungsplateau. Und in der Steiermark knickte der Sturm in der Nacht zahlreiche Bäume entlang der A 2 Südautobahn im Bereich Bad Waltersdorf. Die Totalsperre konnte kurz vor 8 Uhr früh aufgehoben werden. Kritisch entwickelt sich der Pegelstand der Donau auch im Bereich des Tunnels Kaisermühlen auf der A 22 Donauuferautobahn. Die Marke von sieben Metern wurde bereits erreicht. Die ASFINAG beobachtet die Lage vor Ort genau, um im Extremfall zur Sicherheit den Tunnel zu sperren, sollte das Wasser weiter steigen. Der Starkregen in Wien und Niederösterreich soll laut Prognose erst ab den Mittagsstunden nachlassen. Die ASFINAG appelliert daher, nicht zwingend erforderliche Autofahrten zu verschieben, andernfalls unbedingt das Fahrverhalten an die derzeit extremen Bedingungen anzupassen, das Tempo stark zu reduzieren und den Abstand zum vorderen Fahrzeug deutlich zu vergrößern.