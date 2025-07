Wieder Berg-Drama: Deutscher (58) stürzt im Pitztal in den Tod

Der Hüttenwirt hatte Alarm geschlagen, nachdem der Wanderer nicht zur angekündigten Zeit aufgetaucht war.

Ein 58-jähriger Deutscher ist am Samstag bei einer Bergtour im Bereich der Hohen Geige im Gemeindegebiet von St. Leonhard im Pitztal in Tirol (Bezirk Imst) gestorben. Der Wandererwurde noch am selben Tag im Zuge einer Suchaktion unter Beteiligung der Bergrettung Innerpitztal und eines Polizeihubschraubers im Bereich des Notabstieges der Hohen Geige gefunden und geborgen. Der Deutsche dürfte zuvor abgestürzt sein.

Ein Hüttenwirt hatte Alarm geschlagen, als der 58-Jährige nicht zum angekündigten Zeitpunkt gegen 16.00 Uhr von der Tour zurückgekehrt war. Die Hohe Geige liegt auf rund 3.390 Metern Höhe in den Ötztaler Alpen.