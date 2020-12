Wieder kein EuroMillionen-Gewinner: 200 Millionen Euro im Pot

Bei Ziehung am 18. Dezember wird Gewinnsumme jedenfalls ausgeschüttet.

Wien. Bei der Euromillionen Ziehung am Freitag hat es wieder keinen Europot-Gewinner ("5 plus 2 Richtige") gegeben. Damit geht es in der nächsten Runde am Dienstag wieder um 200 Millionen Euro. Aufgrund der Limitierungsregelung wird der gesamte Betrag, der für den Europot-Rang eingespielt wurde, dem zweiten Gewinnrang zugeschlagen. Folgende Gewinnzahlen wurden gezogen: 14, 20, 27, 34, 38 Sternenkreis: 1, 11

Sollte der Europot in den nächsten Ziehungen nicht geknackt werden, geht dieses Prozedere weiter - aber nur bis zum 18. Dezember. An diesem Tag werden die 200 Millionen Euro im Europot jedenfalls ausgeschüttet, und zwar nötigenfalls im zweiten Gewinnrang. Bei der Ziehung am Freitag erhielten die sechs Gewinner in diesem Gewinnrang (5+1) je 1,385 Millionen Euro.