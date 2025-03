15-Jähriger rast mit BMW durch Wien – Polizei schnappt Teenie

Bosnier war ohne Führerschein und geklautem Kennzeichen unterwegs.

Unglaublicher Polizeieinsatz am Freitagabend in Wien: Beamte der Landesverkehrsabteilung wurden während ihres Streifendienstes auf einen auffällig fahrenden BMW gegen 23 Uhr aufmerksam. Als sie den Wagen stoppten, waren sie sicher überrascht: Denn am Steuer saß ein erst 15-jähriger Jugendliche – der Bosnier war nicht nur ohne Führerschein, sondern auch mit gestohlenem Kennzeichen unterwegs.

Der Teenager gestand den Beamten, dass er die Kennzeichentafeln kurz zuvor von einem Fahrzeug in einer Garage in Liesing gestohlen hatte. Das Auto selbst war nicht zugelassen, und der Jugendliche machte widersprüchliche Angaben zu dessen Herkunft. Die Polizei nahm ihm den Fahrzeugschlüssel ab und stellte die gestohlenen Kennzeichen sicher.

Wem das Auto gehört, wird noch ermittelt

Doch die Geschichte war noch nicht zu Ende: Die Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs waren vorerst unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Der 15-Jährige wurde wegen Verdachts der Urkundenunterdrückung und des Lenkens ohne gültige Führerschein angezeigt.