17-Jährige in Keller vergewaltigt

Die Jugendliche wurde von zwei Männern missbraucht.

Die Wiener Polizei wurde am Dienstagnachmittag von einem Zeugen alarmiert, der gesehen haben soll, wie sich zwei unbekannte Männer in einem Keller eines Mehrparteienhauses sexuell an einer augenscheinlich beeinträchtigten jungen Frau vergangen haben. Als der Zeuge von den Tatverdächtigen bemerkt wurde, flüchteten diese.

Bei der ersten Befragung des 17-jährigen Opfers, gab diese an, sich von den beiden ihr unbekannten Tatverdächtigen überredet haben zu lassen, mit ihnen in ein Kellerabteil zu gehen. Sie gab an, dass sie zunächst unter Androhung von Gewalt zu sexuellen Handlungen genötigt wurde. Anschließend hätten die beiden Tatverdächtigen die 17-Jährige festgehalten und es sei zu sexuellen Übergriffen gekommen.Die Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, Ermittlungsbereich Sexualdelikte, geführt.