× 20-Jährige zu Tode vergewaltigt: Duo vor Gericht

Den beiden Wienern wird heute wegen Mordes der Prozess gemacht.

Wien. Die grausame Tat ereignete sich in der Nacht auf den 19. Juni 2022 in Großjedlersdorf in Wien-Floridsdorf.

Die 20-jährige Samantha F. hatte sich mit dem Erstangeklagten Fabian W. (25) in seiner Wohnung verabredet. Gemeinsam mit dem Zweitangeklagten Manuel H. (30), der ebenfalls in der Wohnung war, feierten sie und tranken Alkohol – bis es zu einer Auseinandersetzung kam. Daraufhin gingen die beiden Männer auf die 20-Jährige los, vergewaltigten sie auf fürchterlichste Weise.

Mordopfer. Die 20-jährige Samantha F.

Sie verletzten Samantha F. mit diversen Gegenständen im Intimbereich, darunter eine 38 Zentimeter lange Antenne sowie mit einer Whiskey-Flasche. Das Opfer verblutete an den Verletzungen. Um 4 Uhr rief Fabian W. die Rettung – aber für sich selbst, weil er sich eine Scherbe eingetreten hatte. Erst Stunden später alarmierte der Mieter ein zweites Mal die Rettung, diesmal wegen Samantha F. – doch da war es zu spät. Die Reanimationsversuche scheiterten.

Fabian W. (li.) und sein Komplize Manuel H.

Fabian W. und Manuel H. sind seither in U-Haft. Den beiden droht nun lebenslange Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.