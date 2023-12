3,3 Millionen Besucher stürmten den Wiener Christkindlmarkt

Der Wiener Christkindlmarkt 2023 am Rathausplatz hat nach seinem Ende am vergangenen Dienstag eine erfreuliche Bilanz gezogen.

Der europaweit beliebte Wiener Christkindlmarkt ist mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag am Dienstag sehr erfolgreich zu Ende gegangen. Nach 47 Tagen weihnachtlichen Trubels am Rathausplatz zieht der Veranstalter eine positive Bilanz: Insgesamt 3,3 Millionen Gäste haben den bekanntesten Weihnachtsmarkt des Landes in den vergangenen sechs Wochen besucht, wie das Stadt Wien Marketing unter Berufung auf eine Erhebung berichtet .

Bürgermeister Ludwig freut sich über den Rekord-Anstrum. © C.Jobst/PID ×

Bürgermeister Ludwig beeindruckt

Mit 46 Prozent stammt rund die Hälfte der Gäste aus Wien, 30 Prozent aus anderen österreichischen Bundesländern und 24 Prozent aus dem Ausland. "Auch ich bin Jahr für Jahr immer wieder beeindruckt", erklärt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). "Das Angebot der Markstandler*innen am Wiener Christkindlmarkt ist einzigartig: 75 Prozent der angebotenen Produkte, Speisen und Getränke sind aus biologischem und nachhaltigem Anbau. Daher steht der Wiener Christkindlmarkt sogar ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit", führt der Stadtchef auf dem Nachrichtendienst X (vormals Twitter) aus.

Alle Jahre wieder bestaunen unzählige Gäste den Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz. Dieses Jahr ganze 3,3 Millionen Menschen - 46% davon aus Wien, 30% aus anderen Bundesländern & 24% waren internationale Gäste. Auch ich bin Jahr für Jahr immer wieder beeindruckt. 1/4 pic.twitter.com/YodtPJt5eP — Michael Ludwig (@BgmLudwig) December 28, 2023

Eistraum noch bis 7. Jänner

Während die Marktstände am Rathausplatz dieser Tage abgebaut werden und Platz für den Wiener Silvesterpfad und Wiener Eistraum schaffen, bietet der Eistraum am Christkindlmarkt weiterhin die Möglichkeit, die beeindruckende Eislandschaft im Rathauspark auf einer Fläche von insgesamt 3.000 Quadratmetern zu befahren. Der Eistraum am Christkindlmarkt ist bis einschließlich 7. Jänner 2024 täglich (ausgenommen am Silvestertag) von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.