38-Jährige gesteht Mord an gewalttätigem Ehemann

Eine Frau hat am Samstagnachmittag in Wien-Liesing im Zuge eines Streits ihren Ehemann mit einem Küchenmesser so schwer verletzt, dass dieser später in einem Krankenhaus gestorben ist. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei festgenommen. Das Opfer soll bosnischer, die Täterin österreichischer Herkunft sein, so die Polizei.

Die Frau zeigte sich in einer ersten Befragung geständig und gab an, dass es sowohl gestern, als auch in den letzten Jahren mehrfach zu körperlichen Übergriffen seitens des 40-Jährigen gegenüber ihr und ihrer Tochter gekommen sei. Die 38-Jährige wird im Laufe des heutigen Tages im Landeskriminalamt Wien einvernommen und anschließend in eine Justizanstalt überstellt, wie die Polizei berichtet.

Was war passiert?

Gegen 13.50 Uhr stach die 38-jährige Ehefrau ihrem 40-jährigen Mann bei einer Auseinandersetzung mit dem Küchenmesser in die Brust. Die 18-jährige Tochter war in der Wohnung anwesend und musste alles mitansehen. Sie verständigte kurz vor 14 Uhr die Einsatzkräfte und leistete dem Vater Erste Hilfe. Auch ein elfjähriges Geschwisterkind dürfte sich auch noch in der Wohnung befunden haben. Beide Kinder wurden am Samstag von der Akutbetreuung Wien betreut, auch das Jugendamt wurde verständigt.

Schauplatz der Auseinandersetzung war eine Wohnung in der Karl-Heinz-Straße. Der 40-jährige Mann starb gegen 17.15 Uhr im Krankenhaus.

Über die Hintergründe lagen zunächst keine Informationen vor. Die Spurensicherung war am Samstagabend noch am Tatort. Die Einvernahme der 38-jährigen Frau ist noch ausständig.