400 Arbeitsplätze: Spatenstich für "Theater im Prater"

Es soll Ende 2027 Platz für 1.800 Musicalfans bieten und den Tourismus in der Bundeshauptstadt weiter ankurbeln: Am Theater im Prater von ATG Entertainment wird mittlerweile eifrig gebaut.

Am Montag erfolgte laut einer Aussendung der feierliche Spatenstich, wofür u.a. Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) und Joachim Hilke, ATG-CEO für Zentraleuropa, mit Warnweste und Helm ausgerüstet für die Kameras Hand anlegten.

v.l.n.r.: Matthias Prichzi (Geschäftsführer ATG-Live GmbH), Barbara Novak (Wirtschaftsstadträtin), Joachim Hilke (CEO ATG Entertainment Central Europe) © Gerhard Fally / ATG Entertainment

© Haworth Tompkins

Novak sieht mit dem Projekt "nachhaltige Stadtentwicklung mit kultureller Exzellenz" verbunden. Die jährliche Wertschöpfung soll bei etwa 100 Millionen Euro liegen, wobei rund 400 neue Arbeitsplätze geschaffen werden dürften.