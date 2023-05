5 winkende Rochen-Babys im Haus des Meeres

Die Kleinaugen-Rochen sind in die Mittelmeerabteilung umgezogen.

Mariahilf. Im Haus des Meeres sind fünf neugeborene Kleinaugen-Rochen in die Mittelmeerabteilung umgezogen, nachdem sie zuvor sieben Monate lang in ihren Eikapseln herangereift sind. Den vorderen Teil ihrer Bauchflossen benützen sie zum Gehen am Sandboden. Drücken sie sich an die Glasscheibe des Aquariums, hat es den Anschein, sie winken Besuchern zu. Der Aquazoo erhielt die Eikapseln im Rahmen eines internationalen Nachzuchtprogramms aus des Dolfinarium-Harderwijk in Holland.