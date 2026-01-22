Umfrage: FPÖ zieht wieder davon, Ampel knapp ohne Mehrheit

Die Ampel versuchte durch eine Mehrwertsteuersenkung einen Befreiungsschlag - allerdings bisher ohne Wirkung.

In der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Befragte vom 12. bis 20. 1. 2026, maximale Schwankung 2,6 %) verlieren die Ampelparteien sogar noch etwas.

© oe24

Die FPÖ bleibt unangefochten auf Platz 1 - nach einer kleinen Schwächephase legt die Partei von Herbert Kickl jetzt wieder auf 36 % zu.

Die Ampel bleibt hingegen in der Defensive

Die ÖVP fällt nach einem kurzen Sprung auf 21 % jetzt wieder auf 20 % zurück - und ist damit 16 Prozentpunkte von Platz 1 entfernt.

Detto die SPÖ: Andreas Babler war es gewesen, der die Senkung der Mehrwertsteuer als Bekämpfung der Teuerung vorangetrieben hatte. Genutzt hat es der SPÖ bisher wenig: Sie verharrt auf 18 % - was fast ein Negativrekord ist.

Auch die NEOS liegen nunmehr mit 8 % - leicht, aber doch - unter ihrem Wahlergebnis, ein Minus von einem Punkt zur Vorwoche.



Und den Grünen tut die Opposition ausgesprochen gut, die Partei hat sich mit der neuen Chefin Leonore Gewessler bei 11 % eingependelt.

Wäre jetzt eine Nationalratswahl - die Ampel wäre immer noch ohne Mehrheit: Zu dritt kommen ÖVP, SPÖ und NEOS derzeit bestenfalls auf 91 Mandate, das wäre eines zu wenig, um zu regieren.