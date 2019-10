Wien. Die Ärztekammer ortet einen „massiven Notstand“ in der neonatologischen Versorgung in Wiens Spitälern. Sowohl bei Ärzten als auch im Pflegebereich gäbe es einen Mangel, übte Kammer-Vize Weismüller scharfe Kritik an der Stadt, die die Missstände seiner Meinung nach ignoriert.

Patienten heimgeschickt. Vorausgegangen ist ein Aufschrei des Vorstands der Wiener Uniklinik für Frauenheilkunde, Peter Husslein, der auch sagt, dass man Patienten sogar wegschicken muss. Kritisiert wird Stadtrat Hacker, der beim Thema Personalnotstand im Spitalsbereich von einem „Mikroproblem“ sprach. Der Krankenanstaltenverbund kontert, jede Frau könne ihr Kind in den Spitälern sicher zur Welt bringen.