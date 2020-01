Bomben-Alarm in der Wiener TU

Die technische Universität am Wiener Karlsplatz wurde zum Teil evakuiert.

Wien. Am Freitagvormittag wurde die Technische Universität am Karlsplatz offenbar wegen eines Bomben-Alarms abgesperrt und teilweise geräumt. Die Uni wurde evakuiert, nachdem eine Drohung an das Rektorat und an die Polizei eingelangt war.

Die Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort. Studenten und Uni-Angestellte mussten das Hauptgebäude der TU am Karlsplatz verlassen. Das umliegende Gebiet ist aber nicht abgesperrt.

Die Einsatzkräfte untersuchen nun verdächtige Gegenstände.