Schloss und Tiergarten - Auch Hofburgen in Wien und Innsbruck sowie weitere Standorte betroffen - Ostermarkt Schönbrunn abgesagt.

Wien. Nach der Schließung der Bundesmuseen und jener der Stadt Wien hat das Wirtschaftsministerium am Mittwochnachmittag nachgezogen. Die Sehenswürdigkeiten in seinem Wirkungsbereich werden geschlossen. Das betrifft insbesondere Schönbrunn in Wien, und zwar sowohl das Schloss als auch der Tiergarten. Dazu kommen die Hofburgen Wien und Innsbruck, das Möbelmuseum Wien und die Schlösser Hof und Niederweiden.

Oberstes Ziel sei der gesundheitliche Schutz der Bevölkerung. Die Maßnahmen dienen zur Eindämmung des Virus, betonte das Ministerium in einer Aussendung.

Auch der Ostermarkt Schönbrunn ist am Mittwochnachmittag abgesagt worden. Als Begründung gaben die Veranstalter die Verordnung der Bundesregierung an, dass Outdoor-Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern zur Eindämmung des Coronavirus nicht abgehalten werden dürfen. Man bemühe sich um einen Termin für eine Ersatzveranstaltung, hieß es.