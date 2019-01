Eisenstangen-Angriff in Wien: Mann attackierte zweite Frau

Der Mann, der am 30. Dezember in Wien-Margareten eine Frau mit einer Eisenstange attackiert haben soll, hat in der Folgenacht ein weiteres weibliches Opfer angegriffen. Der Verdächtige ging im Bereich Karlsplatz mit einem Mauerhammer auf die Frau los und verletzt sie schwer, berichtete die Polizei am Dienstag.

Der Mann hatte die 36-Jährige zunächst zu Fuß verfolgt, danach schlug er ihr unvermittelt von hinten mit einem Hammer gezielt auf den Kopf. Sie erlitt eine schwere Kopfverletzung, konnte jedoch flüchten und eigenständig in ein Krankenhaus fahren. Die Polizei schloss nicht aus, dass es noch weitere Opfer geben könnte. In seiner Vernehmung gab der Mann an, dass er sich von den "Blicken der Frauen provoziert" gefühlt hätte.

Mann zu beiden Attacken geständig