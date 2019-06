Gas-Explosion in Wien: Beide Todesopfer hatten keine Chance

Tag eins nach der verheerenden Explosion in Wien-Wieden: sengende Hitze. Feuerwehrmänner versuchen via Drehleiter in die völlig verwüsteten Wohnungen des teilweise zerstörten, fünfstöckigen Hauses in der Preßgasse vorzudringen. Höchste Einsturzgefahr. Die Frontseite des Gemeindebaus mit 22 Wohnungen und 42 gemeldeten Personen wurde durch den Druck der mächtigen Explosion bis unters Dach aufgerissen. Wie eine Konservendose. Reste der zerborstenen Zwischendecken sind zu sehen. Aus einer Wohnung hängt ein Klo herab und eine Couch. Der Fußboden der Dachwohnung ist weg. Im Haus gegenüber: Alle Fenster zerborsten.

Die ganze Nacht über suchten 100 Feuerwehrmänner in der Ruine nach möglichen Verschütteten. Auch die Rettungshundestaffel und die Schallortungsgruppe waren im Einsatz (siehe auch nächste Seite). Man hatte Kratzgeräusche gehört. Hoffte auf Überlebende. Teilweise mussten die Männer die Trümmer händisch beseitigen, um eventuell darunter liegende Personen nicht zu verletzen. Im Stundenrhythmus wurden die Teams abgewechselt. Arbeit bis zur Erschöpfung.

14 Verletzte, niemand mehr in der Intensivstation

Dann, mitten in der Nacht, wurde in den Trümmern eine weibliche Leiche gefunden. Es ist die Hausbesorgerin Ana B. (siehe rechts). Sie lag unter hohem Schutt direkt hinter der Fassade. In einem Hohlraum wurde eine weitere Person geortet. Ein Mann. Erst gegen 20 Uhr konnte die Leiche von den Einsatzteams der Feuerwehr dann geborgen werden. Im Hinterhof des Gemeindebaus war ein Künstleratelier untergebracht. Es wurde zerstört.

Vorläufige Bilanz des Infernos mitten in Wien: zwei Todesopfer, 14 Verletzte, davon zwei schwer. Bei den Schwerverletzten handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus dem Gemeindebau sowie einen 53-jährigen Bewohner des gegenüberliegenden Gebäudes. Karin Fehringer, Sprecherin des Wiener AKH, zu ÖSTERREICH: „Die bei uns eingelieferten Personen sind schon wieder auf der Normalstation.“

Schuld?

Offen bleibt die Ursache der Explosion: „An erster Stelle steht die Suche nach möglichen weiteren Personen“, so Harald Sörös, Sprecher der Wiener Polizei zu ÖSTERREICH. (wek, lae)

