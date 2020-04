"Illegaler" Kebap-Verkauf im 5. Bezirk

In dem Restaurant kann man ohne telefonische Vorbestellung Kebap kaufen.

Margareten. Aufregung gibt es in Wien derzeit um das Kebap-Restaurant Sultan in der Reinprechtsdorfer Straße, Ecke Storkgasse im 5. Bezirk. Das Restaurant halte sich nicht an die Auflagen und verkaufe illegal Speisen, posteten einige Wiener im Internet. ÖSTERREICH machte den Test. Und tatsächlich: Der ÖSTERREICH_Redakteurin wurde ein Kebap an der Straßentheke ohne telefonische Vorbestellung verkauft. Wegen Corona ist es per Erlass aber eigentlich nur nach Vorbestellung auch erlaubt, den Kebap kontaktlos abzuholen. Peter Dobcak, Obmann der Wiener Gastro ärgert das „Schwarze Schaf“: „Ich ersuche alle, sich an die Vorgaben der Regierung zu halten.“