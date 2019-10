Iraker schlug wegen Bussi brutal zu

Wien. Es passierte in der Nacht auf Samstag am Donaukanal beim Szenetreff Flex: Ein 20-jähriger Iraker verließ mit einer jungen Frau soeben das Lokal, als ihnen zwei Nachtschwärmer entgegenkamen, von denen zumindest einer die Begleiterin des Irakers kannte. Zur Begrüßung gab der Syrer (19) der Frau einen Kuss auf die Wange – was für den 20-Jährigen eine derartige Provokation war, dass er komplett ausrastete:

Mit den Fäusten schlug er auf seinen Kontrahenten ein und trat ihm mehrmals gegen den Kopf und in den Bauch, als er schon am Boden lag und sich vor Schmerzen krümmte. Nach der brutalen Attacke flüchtete der Angreifer, konnte jedoch kurz darauf von der Polizei wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung festgenommen werden. Sein Asylstatus wird geprüft. Der 19-Jährige, der erhebliche Verletzungen erlitt, wurde von der Berufsrettung ins Spital gebracht.