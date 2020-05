Junkie (22) prügelt Polizist ins Spital

Ohne Grund mischte sich ein 22-Jähriger in eine Kontrolle ein und verprügelte einen Polizisten.

Bei einer Polizeikontrolle auf einem Parkplatz am Kahlenberg in Wien-Döbling hat ein völlig Unbeteiligter plötzlich wie von Sinnen auf einen Polizisten eingeprügelt. Der 22-Jährige dürfte unter Drogeneinfluss gestanden sein und konnte erst durch Pfefferspray gebändigt werden.

Eine Polizeistreife mit drei Beamten war mitten in der Nacht gegen 3 Uhr auf den Parkplatz am Kahlenberg gefahren, weil sich dort regelmäßig junge Autofreaks treffen. Bei Ankunft der Polizisten sahen sie bereits, wie ein 23-Jähriger mit seinem Golf mit hoher Geschwindigkeit über den Platz driftete. Als sie den Lenker kontrollieren wollten, kam plötzlich der 22-Jährige hinzu. Obwohl er zu einer anderen Gruppe von Autofahrern gehörte und den 23-Jährigen vermutlich gar nicht kannte, mischte er sich in die Kontrolle ein.

Der 22-Jährige attackierte einen der Beamten mit Fäusten, schlug ihm immer wieder mit voller Wucht ins Gesicht. Als der Uniformierte zu Boden ging, stürzte er sich auf ihn und drosch weiter auf ihn ein. Der Polizist musste mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Der Angreifer wurde festgenommen.