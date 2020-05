Mann attackiert Polizisten mit Schaufel: Taser-Einsatz

Der Taser musste eingesetzt werden und der Mann konnte festgenommen werden.

Wien. Ein nackter Mann verschanzte sich am 23. Mai um 01.10 Uhr auf einer Bau-stelle in der Malfattigasse, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Als Beamte zur Nachschau kamen ob alles in Ordnung sei, bewarf er die Einsatzkräfte mit Ziegelsteinen. Beamte der WEGA wurden hinzugezogen. Beim erneuten Versuch Kontakt mit dem 27-Jährigen (österreichischer Staatsbürger) aufzunehmen, bewaffnete sich der Mann mit einem Hammer und einer Schaufel.

Der Taser musste eingesetzt werden und der Mann konnte festgenommen werden. Es wurde niemand verletzt.