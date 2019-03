Zwei alkoholisierte Männer im Alter von 34 und 45 Jahren haben in der Nacht auf Montag in einer Wohnung in der Herndlgasse u.a. mit einer Obstschale, einer leeren Weinflasche und einem Kinderwagen aufeinander eingeschlagen. Davor wurde zur Bedrohung ein Messer gezückt, berichtete die Polizei. Beide wurden festgenommen.

Der brutalen Rauferei war eine Zechtour vorangegangen, die in der Wohnung des 45-Jährigen in Wien-Favoriten geendet hatte. Dort waren auch dessen 36-jährige Lebensgefährtin und die kleine Tochter anwesend, die sich im Schlafzimmer befanden. Beide wurden physisch nicht verletzt. Die zwei Nigerianer fügten einander Platzwunden an Kopf bzw. Schläfe und ein blaues Auge zu. Beim Jüngeren wurden 0,6, beim Älteren 1,28 Promille Alkohol im Blut gemessen.

Die Festgenommenen wurden erst ins Krankenhaus, dann in den Arrest gebracht. Über den 34-Jährigen wurde zudem ein Betretungsverbot verhängt.