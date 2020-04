Nackter ohne Maske in U-Bahn: Polizei-Einsatz!

Die Beamten mussten die 'Turnübungen' des nackten Mannes beenden.

Wien. Am Donnerstagabend kam es zu einem Zwischenfall in der U-Bahnlinie U1 in Wien. Ein nackter Mann ohne Maske sorgte für einen Polizei-Einsatz. Fotos erreichten die Redaktion die den Nackedei bei "Turnübungen" im fast leeren U-Bahnwaggon zeigen.

© Viyana Manset Haber

Ein splitterfasernackter Passagier geht im Waggon mehrmals auf und ab und turnt danach – wie eine Prostituierte im Bordell – auf einer Haltestange herum. Die Sicherheitsleute der Wiener Linien riefen die Polizei, die den äußerst verwirrt wirkenden Mann wegen Anstandsverletzung anzeigte und ihn aus der Station begleitete. Da der Nackte auch keine Schutzmaske trug, musste er zudem 25 Euro Strafe zahlen.

Inzwischen darf man die U-Bahnfahrt auch wieder dazu benutzen um an einen Ort zur Freizeitaktivität zu gelangen. Allerdings sollte man den Ubahnwaggon nicht zum Sporteln benutzen und schon gar nicht nackt. Außerdem gilt weiterhin die Maskenpflicht in allen Öffis - ausgenommen sind nur Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr.

