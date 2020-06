Um Mitternacht kreiste ein Polizei-Hubschrauber über Neubau.

Wien. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schreckte ein nächtlicher Hubschrauber-Einsatz die Bewohner im siebten Bezirk aus den Betten. Die oe24-Redaktion erreichte ein Lesereporter-Video vom Einsatz (siehe oben). Viele besorgte Anwohner posteten in den sozialen Medien und fragten entweder direkt die Polizei oder ihre Follower, ob jemand wisse, was da vorgehe.

Hubschrauber über Wien machen Krach, um die @LPDWien

aufzuwecken, dass die uns hier vllt mal antworten, warum die Hubschrauber Krach machen June 9, 2020

was is mit diesem irr lauten hubschrauber grad über 1010 wien? mit suchscheinwerfer?? @LPDWien pic.twitter.com/UIAPm1ZhYH — Magdalena Miedl (@mmiedl) June 9, 2020

ok also hubschrauber über wien und dann hat‘s 100000 dezibel und jetzt hat‘s PLÖTZLICH aufgehört? wtf? — gina kalla (@ginakalla_) June 9, 2020

Die Polizei löst auf

Heute löste die Polizei das Rätsel um den Einsatz schließlich auf: Im Zuge eines Streits zwischen einem 27-Jährigen (rumänischer Staatsangehöriger) und einem 49-Jährigen (österreichischer Staatsbürger), ist es zu mehreren gefährlichen Drohungen, Sachbeschädigungen und einer versuchten Körperverletzung durch den jüngeren Mann gekommen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Als das 49-jährige Opfer die Polizei verständigte, flüchtete der mutmaßliche Täter über eine Dachluke aus der Wohnung. Eine Fahndung mittels Polizei-Hubschrauber verlief vorerst negativ. B

eamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt konnten in weiterer Folge schmerverzerrte Laute aus einem Innenhof im dortigen Bereich wahrnehmen. Der 27-Jährige dürfte im Zuge des Fluchtversuchs über die Dächer einige Meter abgestürzt sein. Er zog sich Frakturen und Prellungen zu und wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige wurde angezeigt.