Der Schock sitzt den Bewohnern des kleinen ungarischen Dorfes Káptalanfa nach dem Blutbad am Donnerstag noch tief in den Knochen. Wie berichtet, stürmte der Versicherungsmakler Johann-Wolfgang M. (57) in das Haus der 14-köpfigen Familie seiner Ex-Freundin Szabine (22), die sich von ihm getrennt hatte, und feuerte los. Dabei wurde der Vater der 22-Jährigen, Sandor O. (52), getötet, Szabine, ihre Mutter Valeria und zwei ihrer Schwestern (3,6) schwer verletzt. Obwohl die Ärzte alles versuchten, soll die junge Ungarin nun im Spital ihren Verletzungen erlegen sein.