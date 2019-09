Polizei sucht Opfer dieses Tatverdächtigen

Wien. Der Beschuldigte wird dringend verdächtigt, am 22.07.2019 und am 23.07.2019, spät in der Nacht in zwei nicht versperrte Wohnungen im 3. und 16. Bezirk eingedrungen zu sein und zwei Frauen (61, 63) vergewaltigt zu haben. Zudem hat der Beschuldigte das 63-jährige Opfer auch bestohlen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

© LPD Wien

Daneben hat er am 23.07.2019 in einer Parkgarage im 15. Bezirk bei einem abgestellten Fahrzeug beide Kennzeichentafeln abmontiert und entwendet.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnten die Beamten feststellen, dass der Beschuldigte am 23.07.2019 – noch vor der Straftat gegenüber seinem 63-jährigen Opfer – mehrere nicht versperrte Wohnungen betreten hat. Dort ist es den Mietern jedoch gelungen, den Beschuldigten noch vor der Begehung weiterer gerichtlich strafbarer Handlungen aus ihren Wohnungen zu drängen.

Da der Verdacht besteht, dass der Beschuldigte noch weitere gericht-lich strafbare Handlungen begangen hat, wird nun mithilfe der Lichtbild-Veröffentlichung nach möglichen weiteren Opfern gesucht.

Hinsichtlich des Beschuldigten kann mitgeteilt werden, dass dieser sehr auffälligen Schmuck – zahlreiche Ringe und Halsketten – getragen hat.