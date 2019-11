Mehrheit der Österreicher für ein generelles Bettelverbot in Städten.

Wien. Die Mehrheit der Österreicher befürwortet ein generelles Bettelverbot in Städten. Bei einer Umfrage für die Zeitschrift "Profil" sprachen sich 67 Prozent der Befragten dafür aus. Die Stadt Wien will indes die Gangart im Umgang mit der organisierten Bettelei verschärfen, kündigte Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) an.

26 Prozent der Befragten lehnen hingegen laut der vom Meinungsforschungsinstitut Unique Research durchgeführten Umfrage ein generelles Bettelverbot in Städten ab. Acht Prozent der Befragten hatten dazu keine Meinung.

"Das habe nicht mit Armutsbekämpfung zu tun"

Die Stadt Wien will künftig schärfer gegenüber der organisierten Kriminalität vorgehen. "Wir wissen, dass es Gegenden in Rumänien gibt, von wo ganze Dörfer auf Betteltour fahren. Das kann ich als Stadtrat nicht akzeptieren", sagte Hacker im Interview mit dem "Profil". Für ihn habe das nichts mit Armutsbekämpfung zu tun. "Da nützt eine Gruppe einfach die Gesellschaft und die Situation in einer Stadt aus." Hacker fühle sich "vor allem für die Menschen in Wien zuständig". "Wir können nicht die Armut der ganzen Welt in dieser Stadt bekämpfen."

Derzeit läuft eine Schwerpunktaktion der Wiener Polizei gegen organisiertes Betteln. Innenminister Wolfgang Peschorn möge klären, "ob die Leute rechtmäßig hier sind oder nicht", forderte der Wiener Stadtrat. "Das ist sein Job, nicht unserer." Auf die Frage, ob er dafür sei, mehr osteuropäische Bettler abzuschieben, sagte Hacker: "Ich bin nicht dafür, ich hätte nur nichts dagegen. Das ist ein feiner Unterschied."