Unfassbare, fast sprachlos machende Videos, die am Donnerstag in der HTL Ottakring aufgenommen wurden, verbreiten sich derzeit in den sozialen Medien. Darauf ist ein heftiger Streit zwischen einem Schüler und seinem Lehrer zu sehen.

In der Klasse herrschte eine explosive Stimmung

Die Situation ist offenbar bereits schon vor den Clips mehr als aufgeladen – und der Lehrer möglicherweise ein Mobbing-Opfer. Denn mittlerweile gibt es weitere Videos von früher, in denen er regelrecht tyrannisiert wird und ihm z. B. von einem Schüler mit einer Trillerpfeife ins Ohr gepfiffen wird. Zu Beginn des aktuellen 22 Sekunden langen Clips hält der Professor einen der Schüler in der Klasse fest und fordert ihn auf, die Klasse zu verlassen und zum Direktor zu gehen. Der Streit eskaliert dann völlig. Trauriger Höhepunkt: Der Lehrer bespuckt den Jugendlichen.

Video zum Thema Streit in HTL eskalierte: Schüler schikanieren Lehrer Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

HTL-Lehrer wurde nach dem Vorfall suspendiert

Der muskulöse Teenie verliert dann die Nerven, packt den Pädagogen am Kragen und stößt ihn gegen die Tafel. Damit endet das Video. Worum es in dem Streit geht, ist unklar. Die Schule hat den Zwischenfall inzwischen bestätigt und den Lehrer nach dem Vorfall suspendiert.

Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer bestätigte den Vorfall gegenüber ÖSTERREICH und kündigt Konsequenzen an. „Wir dulden keinerlei Gewalt und respektloses Verhalten an unseren Schulen – weder von Lehrern noch von Schülern.“ Deshalb würden sofort Konsequenzen gezogen. Der Lehrer werde einvernommen und habe mit dienstrechtlichen Konsequenzen zu rechnen, so Himmer. Schon zuvor wurde von der Schule angekündigt, „dass der Lehrer im kommenden Schuljahr nicht mehr tätig sein wird“. Nach dem Vorfall sei er vom Unterricht abgezogen worden. „Überdies werden Konsequenzen für die Schüler überprüft – hierfür wird eine eigene Disziplinarkonferenz abgehalten“, so der Bildungsdirektor.

Video zum Thema Hier kam es zur Spuck-Attacke Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Protokoll des Spuck-Angriffs in der Klasse

1 Der Pädagoge und der Schüler liefern sich zu Beginn des Clips ein lautes Wortgefecht.

2 Lehrer fordert den Jugendlichen auf, die Klasse zu verlassen, rastet aus und bespuckt den Burschen.

3 Teenager packt den Professor am Hemd und stößt ihn mit beiden Händen wuchtig nach hinten.

4 Die Lehrkraft verliert das Gleichgewicht, taumelt und fällt anschließend gegen die Schultafel.

Video zum Thema Streit eskaliert: Lehrer spuckt auf Schüler Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Schüler (19): "Asozial, was in Klassen passiert"

Video zeigt Drogenkonsum vor den Augen des Lehrers. ÖSTERREICH sprach mit einem der Schüler über Zustände an HTL.

Der Streit zwischen einem Schüler und einem Lehrer an der HTL Ottakring, der in der Spuckattacke des Lehrers gipfelte, war nur der Höhepunkt vieler vorhergegangener Attacken und Fehlverhalten gegenüber dem Elektrotechnik-Lehrer. Andere Videos zeigen, wie er immer wieder von Schülern schikaniert wurde. In einem weiteren Video dreht sich ein Schüler vor den Augen des Pädagogen einen Joint und zündet diesen an.

ÖSTERREICH sprach mit einem Schüler der Schule. „Es ist generell ziemlich asozial, was in den Klassen passiert“, sagt der 19-Jährige. „Dieser Lehrer wurde, seit er hier war, schikaniert. Er hat aber nie was dagegen gemacht“, berichtet der Schüler, der nicht namentlich genannt werden will. Er sagt: „Die Schüler dieser Schule gehören in die Klinik, die haben eine Schraube locker.“ Und: „Wenn ich die sehe, bekomme ich selbst einen Wutanfall, dass ich sie schlagen will“, so der Schüler.

Übergriffe gebe es auch in anderen Klassen, auch andere Lehrer würden geärgert. Ein normaler Unterricht sei kaum möglich. „Wer im Mathe-Unterricht zuhören will, der kann das gar nicht, weil die anderen Schüler zu laut sind.“