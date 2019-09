Sexualverbrechen: Polizei sucht Opfer dieses Tatverdächtigen

Wien. Am 24. Juli ist ein 43-Jähriger festgenommen worden, der an den zwei Tage zuvor in Wien-Landstraße und in Wien-Ottakring in den späten Nachtstunden jeweils in unversperrte Wohnungen eingedrungen ist und dort am 22. Juli eine 61-jährige und am 23. Juli eine 63-jährige Frau vergewaltigt haben soll. Nach weiteren Opfern des aus Haiti stammenden Mannes wird per Lichtbild gesucht.

© LPD Wien