Wega-Einsatz und Polizei-Hubschrauber in Wien-Favoriten

Im 10. Wiener Bezirk läuft gerade ein größerer Polizei-Einsatz.

Wien. Seit den Vormittagsstunden läuft ein größerer Polizei-Einsatz in Favoriten. Ein Hubschrauber kreist um den Bereich und die Wega ist vor Ort. Offenbar gibt es einen Vorgang in der Troststraße, Ecke Leebgasse, wo sich zahlreiche Schaulustige in der Umgebung eingefunden haben.

© Viyana Manset Haber

Warum ein längerer Polizei-Einsatz mit Wega-Unterstützung läuft, kann die Polizei noch nicht an die Presse weitergeben, so Sprecher Eidenberger, gegenüber oe24.

Da sich die Anfragen vermehren: Es läuft aktuell ein größerer Polizeieinsatz in #Favoriten bei dem auch unser Hubschrauber im Einsatz ist. Es besteht allerdings keine Gefahr. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) June 5, 2020

Die Polizei beruhigt: "Da sich die Anfragen vermehren: Es läuft aktuell ein größerer Polizeieinsatz in #Favoriten bei dem auch unser Hubschrauber im Einsatz ist. Es besteht allerdings keine Gefahr."