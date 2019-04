Schock-Fund bei der Großbaustelle in Wien-Leopoldstadt: Gegen 6 Uhr wurde am Dienstag meherere Bauarbeiter auf einen brennenden Pkw auf der Baustelle aufmerksam. Den Männern gelingt es den Brand selbstständig zu löschen, als sie plötzlich eine schaurige Entdeckung machen. Am Beifahrersitz stoßen sie auf die verkohlte Leiche eines Wiener Pensionisten (65). Der 65-Jährige dürfte betrunken in sein Auto gestiegen und mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein. Dass der Verstorbene zum Unfallzeitpunkt womöglich betrunken war, ergaben Befragungen im Umfeld des Toten. Polizeisprecher Paul Eidenberger bestätigt gegenüber ÖSTERREICH den Fund: "Derzeit gibt es keine Indizien, die auf eine Fremdeinwirkung schließen lassen. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Eine Obduktion ist angeordnet worden." L.Eckhardt

