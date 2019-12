Wiener IS-Kämpfer verliert die Staatsbürgerschaft

Azad G. kämpfe für den IS in Syrien. Jetzt ist er seinen österreichischen Pass los.

Wien. Der Fall des mutmaßlichen Terroristen hatte im März für Schlagzeilen gesorgt. Azad G. (27) meldete sich damals in einem Facebook-Video zu Wort, in dem er behauptete, in Wien ge­boren zu sein und derzeit in ­Syrien in kurdischer Ge­fangenschaft zu sitzen.

Verfahren. Nun wurde dem österreichisch-türkischen Doppelstaatsbürger die Staatsbürgerschaft entzogen. Dies ist möglich, da er dadurch nicht staatenlos ist. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hatte bereits im März das für Staatsbürgerschaften zuständige Magistrat 35 angewiesen habe „ein Verfahren zur Aberkennung zu prüfen“. Jetzt ist Azad G. seinen österreichischen Pass los. Sechs ähnliche Verfahren gegen IS-Kämpfer laufen derzeit noch.

Mindestsicherung. Wie berichtet, hatte Azad G., der laut Außenamt keinen Rückkehrwunsch äußerte, zwischen seinen Kampfeinsätzen in Wien Mindestsicherung bezogen und damit einen Streit zwischen Ex-Innenminister Kickl und der Wiener Landesregierung ausgelöst.