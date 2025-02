Angela Merkel morgen auf Wien-Besuch bei Thalia

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt am Montag in Wien ihre Autobiografie "Freiheit" vor.

Eine der prägendsten Figuren in der deutschen Politlandschaft überhaupt erweist Wien am Montag die Ehre. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hält anlässlich der Veröffentlichung ihrer Autobiografie "Freiheit" eine Signierstunde bei Thalia, wo sie über ihre persönlichen Erfahrungen als Politikerin spricht und Einblicke in ihre Amtszeit als Kanzlerin gibt.

Die kostenlosen, aber limitierten Tickets waren schnell vergriffen. Wer zu den Glücklichen gehört, die über Eventbrite noch eine Karte bekommen haben, kann "Mutti" ab 16:00 Uhr in der Filiale auf der Mariahilfer Straße live und hautnah erleben.

In ihrem Buch "Freiheit" reflektiert Merkel über die Herausforderungen und Chancen der modernen Gesellschaft, insbesondere in Bezug auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und den Umgang mit globalen Krisen. Dabei unterstreicht sie die Bedeutung individueller Freiheit und Verantwortung in einer global vernetzten Welt und warnt vor den Gefahren von Populismus und autoritären Tendenzen.