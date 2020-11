Anschlag in Wien: Neben Schweiz führen Ermittlungen in weiteres Land

In zweitem Land laufen polizeiliche Maßnahmen.

Wien. Neben der Schweiz führt einer der Ermittlungsstränge zum Anschlag in Wien "mit unmittelbarem Täterbezug" in ein weiteres Land. Dort würden derzeit polizeiliche Maßnahmen laufen. Dies erklärten Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Um welches sich dabei handelt, blieb vorerst offen.

Zudem seien zwei Beamte von Europol für Wien abgestellt worden. Sie würden die hiesigen Behörden bei der internationalen Zusammenarbeit zum Anschlag in Wien unterstützen.