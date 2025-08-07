AUA-Schock! Boeing-Maschine muss notlanden

Dramatische Szenen über dem Atlantik: Ein Langstreckenflug der Austrian Airlines von Wien nach New York musste am Mittwoch außerplanmäßig im schottischen Glasgow landen – der Grund: ein medizinischer Notfall an Bord.

Wie das Fachportal Austrian Wings berichtet, verlief der Start der Boeing 787-9 „Dreamliner“ zunächst wie geplant. Doch rund zweieinhalb Stunden nach dem Abflug, bereits westlich von Schottland über dem Atlantik, drehte die Crew plötzlich ab. Der Kurs führte nicht weiter Richtung USA, sondern zurück aufs europäische Festland – Ziel: der Flughafen Glasgow.

Um 16 Uhr setzte der Dreamliner schließlich zur Landung an. An Bord befand sich ein erkrankter Passagier, dessen Zustand eine sofortige medizinische Versorgung erforderlich machte. Eine AUA-Sprecherin bestätigte den Vorfall gegenüber Austrian Wings.

Fluggast versorgt

Nach der Versorgung des Fluggastes konnte Flug OS 087 seine Reise zum Flughafen New York JFK fortsetzen. Mit einer Verspätung von rund zweieinhalb Stunden erreichte die Maschine schließlich sicher ihr Ziel.

Inzwischen ist der Dreamliner wieder auf dem Rückweg nach Wien – als OS 088, diesmal planmäßig und ohne Umwege. Die Ankunft wird mit leichter Verspätung für 14:30 Uhr erwartet.