Baby-Katze aus Auto-Motorraum gerettet

Tierrettung in Baden am Dienstagabend: Eine Baby-Katze war irgendwie in den Motorraum eines Auto gelangt und konnte sich selbst nicht mehr befreien. Zum Glück hörte eine Frau das traurige Miauen des kleinen Kätzchen. Deshalb verständigte sie die Feuerwehr.

Die alarmierten Einsatzkräfte von der Feuerwehr Baden-Weikersdorf versuchten das Tier zu retten, demontierten die Abdeckungen und hoben den Pkw an, um zu sehen, wo sich die Katze genau aufhielt.

Katzen-Besitzer gesucht

Die Baby-Katze konnte unversehrt gerettet werden. Da der Besitzer bisher nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde die Samtpfote vorübergehend ins Badener Tierheim gebracht. Die Stadtpolizei hofft, dass sich der Katzenbesitzer bald meldet.