Beste Freundin von Fenstersturz-Opfer "Ivy": "Sie haben sich sehr geliebt"

Anna kann sich überhaupt nicht erklären, was passiert sein könnte.

Die 37-jährige Ivy kam bei einem Sturz aus dem 6. Stock aus einem Gemeindebau in Penzing am Dienstagabend ums Leben. Unzählige Nachbarn hatten gegen 23 Uhr die Frau im Hof liegen sehen. Der Schock sitzt tief.

Vorerst war unklar, was sich in der Wohnung zuvor abgespielt haben könnte. Nachbarn erzählen von einem lautstarken Streit des Paares. Bestätigt wurde das offiziell noch nicht. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Der 49-jähirge Lebensgefährte von Ivy wurde vorläufig festgenommen und zu den Ereignissen befragt.

"Sie haben sich geliebt"

oe24 konnte mit der besten Freundin des Todesopfers kurz sprechen. "Ivy war ein wundervoller Mensch. Ich kann nicht glauben, was da passiert ist", sagt Anna tieftraurig. Ihre Gefährtin hatte sie vor über sechs Jahren kennengelernt.

"Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden schon zusammen", erzählt die Freundin weiter. Von größeren Streitereien hätte sie selbst nichts gewusst. "Für mich sind sie die besten Menschen, die man sich nur vorstellen kann." Dass der Lebensgefährte die 37-Jährige den Balkon hinuntergestoßen haben könnte, daran will Anna nicht glauben. "Sie haben sich geliebt! So etwas hätte er nicht getan."

Die Polizei ermittelt. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.