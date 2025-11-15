Alles zu oe24VIP
Betrunkener (37) fiel in Ausgrabungsstätte am Michaelerplatz
© Andreas Tischler

Polizei-Einsatz

Betrunkener (37) fiel in Ausgrabungsstätte am Michaelerplatz

15.11.25, 12:30
Teilen

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz ist es am Freitagabend am Michaelerplatz in der Wiener Innenstadt gekommen. 

Wie Anna Gutt, die Sprecherin der Landespolizeidirektion schilderte, war ein 37-Jähriger gegen 18.00 Uhr vermutlich über die Brüstung an der historischen Ausgrabungsstätte in die Tiefe gestürzt. Augenzeugen betätigten den polizeilichen Notruf. In weiterer Folge wurde der gebürtige Rumäne von der Wiener Berufsfeuerwehr geborgen.

Betrunkener (37) fiel in Ausgrabungsstätte am Michaelerplatz
© LPD Wien

"Zunächst hat sich ein Kollege zum Verletzten abgeseilt und ihn betreut", berichtete Feuerwehr-Sprecher Lukas Schauer. Dann sei der Mann mittels Drehleiter von einem Höhenretter aus der Tiefe gehoben worden: "Er wurde dem Rettungsdienst übergeben."

Laut Polizei erlitt der 37-Jährige, der in Wien über keinen festen Unterstand verfügen dürfte, mittelgradige Verletzungen. Vor allem der Schulterbereich wurde gröber in Mitleidenschaft gezogen. Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. "Er war sichtlich alkoholisiert", stellte die Polizei-Sprecherin fest. Der Rumäne befand sich Samstagmittag in Spitalsbehandlung.

