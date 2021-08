Betrunkener ging in Wien-Floridsdorf auf Passanten los

Ärger über einen Hundebesitzer als Auslöser.

Ein 40-jähriger betrunkener Mann ist am frühen Sonntagnachmittag in Wien-Floridsdorf mit einem Baseballschläger auf einen Passanten losgegangen. Laut Polizeisprecher Mohamed Ibrahim wurden Einsatzkräfte in den Bezirksteil Stammersdorf kurz nach 13.30 Uhr gerufen, wo sie einen offensichtlich Betrunkenen sahen und hörten, der lautstark Passanten beschimpfte. Sein Ärger dürfte sich an Hundebesitzern entzündet haben.

Ihnen warf der 40-Jährige vor, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner vor seinem Garten zurückzulassen. Dann holte er einen Baseballschläger und griff anscheinend willkürlich einen Passanten an. Die Beamten gingen dazwischen und nahmen den österreichischen Staatsbürger fest, der sich weiter aggressiv verhielt. Ein Alkotest war erst mehrere Stunden später möglich, selbst da hatte der Mann noch rund ein Promille intus.